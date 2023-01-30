Luz Elena González es la conductora de Amor en el Aire.

Desde finales de 2022, anunciamos la convocatoria de nuestro próximo reality Amor en el Aire, que tiene como objetivo que tú encuentres el amor. Todo listo para que la esperanza se reavive en aquellas personas que se encuentran sin pareja.

Para quienes se encuentran en la búsqueda de su media naranja o su verdadero amor, este reality es por y para ustedes, pues sabemos del poder de la fuerza universal para lograr todo de la mano de alguien más con quien se pueda compartir sentimientos, momentos inolvidables y caminar de la mano para lograr sueños y objetivos en conjunto.

Así que este 2023 llega a la pantalla de Azteca UNO, “Amor en el Aire” de la mano de nada más y nada menos que de Luz Elena González, quien será la encargada de acercar a las parejas para encontrar a su verdadero amor.

¿Quién es Luz Elena González?

Luz Elena González de la Torre nació el 22 de agosto de 1970 en Guadalajara, Jalisco y es una reconocida actriz de series y telenovelas mexicanas, que ha sabido brillar en la pantalla chica gracias a su talento.

Antes de comenzar su carrera artística, Luz Elena contempló la posibilidad de convertirse en abogada e ingresó a la Universidad en Jalisco; sin embargo, tiempo más tarde fueron los certámenes de belleza en el país los que llamaron su atención y se convirtió en reina de belleza. Posteriormente, decidió dedicarse a la actuación y conducción.

Bienvenida Luz Elena González, desde ahora con tu presencia hay Amor en el Aire.