Así captamos a Ana Araujo y a su nuevo novio Marco Lavín en Mazatlán

A casi ocho meses de que el actor Pablo Lyle, fuera sentenciado a cinco años de prisión en Florida y a ocho de libertad condicional, por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández; su esposa Ana Araujo, ha iniciado una nueva relación con el estilista y fotógrafo, Marco Lavín. Así lo destapó ella misma hace unos días, por medio de una fotografía que publicó en sus redes sociales.

Para intentar hablar con Ana sobre su nueva relación, nuestro equipo viajó hasta Mazatlán, Sinaloa, donde radica. Esto fue lo que encontramos.

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En la zona antigua del centro de Mazatlán, dimos con el establecimiento, donde Marco Lavín atiende a su clientela, además de ofrecer cursos para principiantes que desean aprender este oficio.

En este establecimiento, Marco se ha encargado de hacerle algunos cortes a la propia Ana, según se muestra en la publicación, que él mismo compartió el 13 de marzo de este año, con el título: “Un refresh para mi morra”, a tan solo unas semanas de que Pablo Lyle fuera sentenciado.

Fue justamente en este local, donde el pasado fin de semana vimos llegar a Ana para recoger a Marco. La pareja, se dirigió a un restaurante del Centro Histórico de Mazatlán, donde degustaron de comida asiática, en plan romántico.

¿Qué dijo Ana Araujo sobre su nueva relación?

Al salir del lugar, finalmente pudimos abordar a la pareja y preguntar a Ana, si es verdad que entre ella y Pablo Lyle, existe una especie de acuerdo para que ella rehaga su vida, mientras él sale de prisión, tal como Andrea Legarreta lo afirmó recientemente.

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Lo hablaron, de que iba a pasar con ella, pues como mujer, también es un acto de amor hacia ella, también de que siga con su vida, mientras tanto

Y así, fue nuestro atropellado encuentro con Ana y su nueva pareja en Mazatlán.