FOTOS | Andrea Chaparro confesó que Sergio Mayer Mori le dio el peor beso.

La hija de Omar Chaparro, Andrea Chaparro, ¡ha sido una sorpresa para el mundo actoral! Pues es una de las protagonistas de la nueva versión de Rebelde, ¡y lo ha hecho espectacular!

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Hace unas semanas, la actriz confesó que el actor Sergio Mayer Mori, quien es su compañero en la serie, le dio el peor beso de toda su trayectoria actoral. ¡BOOM!

Durante una entrevista en YouTube, Andrea Chaparro contó que vivió un momento muy incómodo junto al hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori durante las grabaciones, pues hubo una mala comunicación entre ellos...

En el programa de Karla Díaz, Andrea leyó algunas preguntas del público “pinky-lovers”. Entre ellas, una que le preguntó sobre cómo había su peor beso actuando y con quién. ¡Y ella sin pelos en la lengua respondió! “Mi peor experiencia de beso fue con Sergio Mayer Mori, hay una parte en donde se supone que el beso en sí es akward, es muy incómodo, pero yo creo que yo entendí una cosa, él entendió otra cosa, y no sé, una falta de comunicación y sólo fue incómodo... “Quedó esa toma, la más incómoda, porque lo fue...pero fue chistoso, quedó bien”, dijo Chaparro.

¿Habrá problemas entre ellos para que Andrea haya sacado ese “trapito al sol”? Recordemos que en mayo de 2021 se decía que Sergio Mayer Mori había tenido problemas con sus compañeros de trabajo. Especialmente con la hija de Omar Chaparro.

Además, poco después, Sergio Mayer Mori confesó en un vivo de su cuenta de Instagram, que odia a RBD. Se hizo viral y ganó muchos haters... “Les voy a decir algo, sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy en RBD, sí las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad. No me gustan las canciones, nunca vi el ‘coso’ este”...

¿Será que lo veremos en la segunda temporada que ya está confirmada? Estaremos atentos a más declaraciones de Sergio.

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