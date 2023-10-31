Andrea García habla por primera vez sobre la muerte de su padre

A casi siete meses de la muerte de Andrés García, su hija Andrea García, rompe el silencio y asegura que sí tuvo la oportunidad de saldar sus cuentas pendientes con él y quedar en paz, a pesar de que hacía tiempo que no lo veía y de que el propio actor, declaró abiertamente que no quería verla.

Yo me siento en paz, yo tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo de alma a alma con mi papi antes de que falleciera, gracias a Dios y eso es lo que me llevó, yo con lo que me quedo, la herencia de mi padre me la dio en vida, no cuestión material, pero espiritual

Te puede interesar: Así reapareció Christian Nodal como papá junto a Cazzu y su bebé

Todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias, todo lo compartido, eso para mí es todo, todo se exagera, si hay muchas mentiras, si hay muchas declaraciones, pues que no son ciertas, pero yo sé la verdad. Yo me reservo la verdad y ese capítulo queda cerrado con broche de oro

¿Cómo es su relación con Margarita Portillo?

Sobre Margarita Portillo, viuda de su padre, admitió que nunca lograron entablar una relación cercana.

Nunca se dio, como que se da o no se da, como dicen ‘Lo que no nace, no crece’

En contraste, aseguró que la relación con sus hermanos Leonardo y Andrés, aunque distante, es buena.

No nos vemos mucho, porque nunca he sido así, o sea aparte, cada quien tiene su vida, todos andamos ocupados, pero cuando te ves, te ves con mucho gusto. Hay ese cariño, hay esa conexión

¿Qué sabe sobre una serie sobre la vida de su padre?

Sobre la posibilidad de una serie de la vida de su padre, comentó:

No sé corazón, yo de ese chisme no sé nada, me enteraré por ustedes

Finalmente y, aunque no vivió en Acapulco, Andrea envió sus mejores deseos a quienes resultaron afectados por el paso del huracán Otis.

Es un dolor compartido y lo que les digo con el corazón en la mano, es que son valientes, son guerreros y van a salir adelante con doble bendición

También te puede interesar: Alejandra Guzmán conquista la Arena CDMX con Silvia Pinal de testigo

Andrea García, acudió al estreno de la cinta ‘Radical’ de Eugenio Derbez en Los Ángeles, California.

