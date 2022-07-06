La Academia: ¿Cesia y Andrés estrenan romance? Así respondieron.

Los conciertos de La Academia siguen avanzando y los críticos cada fin de semana se ponen más estrictos con lo que piden de los alumnos, quienes están conscientes de que deben dar su mejor esfuerzo para poder seguir en la lucha por cumplir sus sueños.

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Sin embargo, mientras los días pasan y la convivencia se va haciendo cada más cercana entre ellos, por lo que es posible que surjan algunos romances, tal y como ha sucedido en las generaciones anteriores de La Academia.

Andrés y Cesia aclararon los rumores sobre un posible romance entre ellos.

Luego de los rumores en los que se ha asegurado que podría existir algo más que una gran relación de amistad entre Andrés y Cesia, Pablo Chagra entró a la cabina POV con cada uno por separado, en donde ambos confesaron sobre sus sentimientos.

Por Cesia, muy bien, ¿por qué preguntan? Nos llevamos muy bien Cesia y yo, tenemos como mucha química para muchas cosas… Nos estamos conociendo, que pase lo que tenga que pasar, ahorita nada más somos amigos, veremos qué pasa, es una persona lindísima que quiero muchísimo y admiro muchísimo

Reveló que el beso que mandó al final de su presentación solamente fue parte de su presentación.

Por su parte, Cesia también pasó a la cabina POV en donde habló sobre la relación y cómo se lleva con Andrés y sobre el término ‘andresia’.

De la mamá de Andrés, estaba el hermano, la mamá… igual del otro lado. Está bien, Andrés es buena onda, tranquilo me cae bien, es humilde, es talentoso, es guapo

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Aunque la joven no reveló nada nuevo, tampoco tuvo incomodidad en revelar que su compañero es guapo y que se lleva muy bien con él, pero no confirmó si hay algo más entre ellos.