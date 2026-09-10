Qué hacer con las playeras viejas de tu clóset: 5 ideas para darle una nueva vida

Las playeras viejas por lo general terminan ocupando lugar en el clóset o son desechadas a la basura. Sin embargo, son objetos muy útiles con los que puedes crear nuevos elementos y reducir los desechos textiles.

Los Granjeros hicieron FUERTES declaraciones durante la primera Asamblea de La Granja VIP

Ahora toma nota para poder llevar a cabo estas grandes ideas sencillas de reciclaje creativo. Además, ten en cuenta que no necesitas ser un experto en costura para poder lograrlas.

¿Cómo reciclar las playeras?

Bolsa de compras ecológica

Con las playeras viejas vas a poder crear increíbles bolsas resistentes para el supermercado sin necesidad de usar pegamento o coser. Para hacerlo tienes que cortar las mangas y ampliar el escote del cuello con unas tijeras, las aberturas serán las asas. Después tienes que realizar pequeños flecos en la base inferior de la playera y sujetarlos fuertemente entre sí con nudos para poder cerrar el fondo.

Esta bolsa es muy linda.|Pinterest

Juguete trenzado para mascotas

Otra de las opciones es poder crear juguetes como mordederas para mantener entretenidos a tus perros o gatos. Lo que tienes que hacer es cortar la playera a lo largo en tres tiras anchas. Junta después los extremos superiores con un nudo apretado, vas a realizar una trenza firme y compacta hasta que llegues al final y asegura el extremo con un nudo fuerte.

Trapillo para alfombras o canastas

Las playeras de algodón son ideales para poder tejer accesorios que funcionan en el hogar. Para poder emplearlo tienes que cortar el cuerpo de la playera en tiras delgadas con unos 2 o 3 centímetros. Cuando estires las tiras, la tela se enrollará sobre sí misma. Trenza estos cordones y los coses en espiral para armar una alfombra multicolor o un contenedor organizador.

Fundas para cojines decorativos

Aquí puedes utilizar las playeras con estampados gráficos de tus bandas, viajes o marcas favoritas. Deberás cortar un cuadrado o rectángulo que enmarque el diseño de la parte por la parte de atrás y adelante. Introduce un cojín viejo o relleno de almohada, y cose los bordes. También existen técnicas "sin costura" donde cortas flecos alrededor y los amarras para sellar el cojín.

Estas fundas son un acierto.|Pinterest

Trapos de limpieza absorbentes

Por último, si la prenda está muy mal malgastada puedes transformarlas en un objeto decorativo de la cocina. El procedimiento es sencillo ya que debes retirar las costuras gruesas, botones o etiquetas y corta la playera en cuadrados del tamaño de tu mano.

Este algodón viejo es muy útil para poder limpiar los vidrios, sacudir el polvo o limpiar superficies delicadas ya que no las raya y sustituye a las toallas de papel desechables.