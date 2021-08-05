Abogado revela que intentaron amedrentar a Héctor “N” en prisión.

Héctor “N” enfrenta audiencia para definir su situación legal.

Este mediodía, se llevó a cabo una audiencia para determinar la situación legal de Héctor "N". Previamente, su abogado ya había anunciado que pediría que se extendiera el plazo por 60 días más para el cierre de la investigación complementaria y así poder recabar todas las pruebas que demuestren que es inocente del presunto abuso sexual por el que lo denunció su hija Alexa Parra.

Así lo explicó en exclusiva para Ventaneando a su llegada al Reclusorio Oriente.

Estamos aquí para desahogar una audiencia a través de la cual solicitamos la ampliación de la fase de investigación por algunos meses más. Vamos a ver que nos resuelve el señor juez y por supuesto que posición tiene el Ministerio Público y la asesora jurídica

El experto en leyes subrayó que tuvo acceso a nuevas pruebas periciales.

Hay actos muy recientes en la carpeta de investigación, actuaciones de la propia parte acusadora realizados durante el mes de julio

Apenas ayer tuvimos el acceso a las pruebas, entonces es muy reciente, me voy a reservar en qué consisten estos nuevos elementos, pero tienen que ver con temas periciales principalmente

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Por cierto, el abogado alza la voz para denunciar públicamente que Héctor "N" recibió el pasado fin de semana una misteriosa visita por parte de un supuesto elemento de la policía de investigación y un abogado de oficio, lo cual interpretan como un acto intimidatorio a raíz de la denuncia que han hecho contra funcionarios públicos.

Lo visitó una persona que se dijo abogado de oficio y un presunto policía de investigación. Ya pedimos al penal que nos de los nombres de la visita que recibió Héctor y le pidieron que valorara el mantener la denuncia penal en contra de los servidores públicos

Es una denuncia penal de oficio, pero por supuesto lo entendemos como un acto de amedrentación en contra de Héctor

Héctor "N" vive hacinamiento y falta de higiene en prisión

Y reveló cuál es la situación actual que vive Héctor "N" dentro del reclusorio, luego de haber sido cambiado de celda, donde ahora comparte el espacio con ocho personas más.

Las condiciones de Héctor, como las de todos los internos, tienen que ver con falta de higiene y sobrepoblación. En todos los espacios del penal existen estos lamentables sistemas. Ahora comparte la celda con ocho personas

Por supuesto le afecta, pero está fuerte porque sabe de su inocencia y sabe que estamos en las vías correctas para la recuperación de su libertad

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