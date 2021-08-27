Anel Noreña podría cobrar muy pronto las regalías de José José.

Anel Noreña ya podrá cobrar las regalías de los discos de José José.

Anel Noreña comparte en exclusiva con Ventaneando, la noticia de que como heredera universal de José José, ya recibió la cita con el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, para poder expedir los recibos de cobro que la disquera Sony le exige para pagarle las regalía por las ventas de los discos del cantante.

Estamos ahorita con la cereza del pastel gracias a Dios. Tenía que tener una cita con el SAT y me la acaban de dar; estamos en nuestros últimos toques

Queremos que el SAT reconozca el testamento, y mis papeles que están dichos y puestos con el juez. No sé si hay regalías, primero Dios ya estamos en los últimos toques. La próxima semana es la cita, es como se deben hacer las cosas

Te puede interesar:Esta es la condena que enfrentaría Ninel Conde por involucrarse con Larry Ramos.

Anel Noreña manda polémico mensaje a Las Saras

Además, Anel Noreña está en la espera de las cortes de Estados Unidos para protocolizar el testamento de José José en aquel país, y demostrar que es la única heredera del cantante.

Voy a viajar en cuanto me den la cita en el juzgado de Estados Unidos, todos los papeles están allá y se tiene conciencia de que Sarita no es la única hija y estamos esperando nuestra cita

No hay nada que mate un testamento. Ya se mandaron los papeles y hasta ahí sé. La persona que los tenía que traducir, tenía que ser del juzgado, no es un traductor de papeles, es el Poder Legislativo Mexicano

Y este es el mensaje que Anel Noreña manda a Sarita Sosa y su madre por mentir en la corte de Estados Unidos.

Nunca dicen nada y nunca aparecen, no sé si existan, pero no fue agraciada su vista al juzgado con una declaración falsa

Este jueves, Anel acudió al cumpleaños 55 de Amador Salceda, responsable de levantar y preservar la legendaria casa de los comediantes.

También te puede interesar: Frida Sofía continúa firme en la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán.

