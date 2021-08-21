Laura “N” enfrenta denuncia por tentativa de homicidio contra su ex.

Laura Bozzo también enfrenta una demanda por tentativa de homicidio.

Las cosas para Laura "N" podrían complicarse y hundirla aún más en la cárcel, pues además de la orden de aprehensión que se le giró por presunto fraude hacendario, la peruana enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio, que le fincó su expareja sentimental Christian Suárez, y que hasta el día de ahora sigue vigente.

De producirse una sentencia condenatoria, esta se sumaría a la de causa fiscal que pesa en su contra, según lo confirma el argentino Diego Trimarco, abogado de Christian Suárez.

Creo que está causa va a hacer un agravante para la situación actual que está viviendo Laura. Es un cumulo de cosas que complica su situación jurídica, lamentablemente

El abogado, también precisa que Christian no puede dar marcha atrás a su denuncia. No obstante, que en julio pasado, selló sus conflictos con Laura al lograr un acuerdo confidencial y la división de bienes que tenía derecho como pareja, misma que fue de la peruana durante 17 años.

Cuando son delitos penales, uno denuncia, pero después es el estado el que debe continuar. Él lo que puede hacer es desistir de su calidad de impulsar el proceso, pero es el estado el que debe de determinar esa circunstancia

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Cristian Suárez ha mantenido contacto con Laura “N”

Y sorpréndase, porque el abogado destapa que Christian Suárez ha mantenido comunicación con Bozzo, actualmente prófuga de la justicia mexicana.

Sí, yo apenas tuve noticias de estas circunstancias, me comuniqué con él y me relató que se había comunicado con Laura, que estaba brindándole su apoyo y comprensión

Pero, ¿acaso eso convierte a Christian en cómplice de Laura?

A nadie le hace gracia que una expareja vaya a prisión y más por ese tipo de hechos. Existe una circunstancia que es un eximente de responsabilidad, que son los amigos íntimos, las parejas o parientes. ¿Qué significa? Que uno no comete el delito de encubrimiento si es tu pareja, mejor amigo, mamá o papá

Dado que ellos mantienen una relación de intimidad, de confianza y de comunicación, entiendo que él no incurriría dentro de este delito

Christian Suárez es inocente siempre y cuando no se descubra dinero procedente de Laura “N”.

Siempre y cuando no existan otras circunstancias, que si se demuestran, Christian podría tener un grave problema. Si se llegara a demostrar que Laura pasó dinero a cuentas de Christian… ahí si Christian podía llegar a tener una cuestión de la que yo no estoy al tanto. Podría tener una complicación muy seria

Y así reaccionó el abogado, cuando le preguntamos sobre lo que Christian advirtió a un programa de televisión, en el sentido de que revelaría los nombres de los contadores de Laura, si esta llegara a pisar la cárcel.

Christian no es abogado, no entiende de leyes, creo que está haciendo una defensa desde su lugar de expareja. La verdad lo que plantea no tiene ningún tipo de lógica y amparo jurídico

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