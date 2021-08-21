Vicente Fernández presenta movimientos de dedos en la mano derecha.

El último reporte de salud de Don Vicente Fernández desde el hospital.

Luis Arturo Gómez Hernández, médico internista-intensivista de Vicente Fernández, dio el tercer reporte médico para los medios de comunicación y micrófonos de Ventaneando a las afueras del Hospital Country 2000 en Guadalajara.

Francisco López González, médico neurocirujano, también dio más detalles sobre la salud del querido Charro de Huentitán.

El señor presentó un evento traumático previo a su ingreso, fue valorado por su médico de cabecera y debido a su sintomatología que presentó, se dio su traslado a este hospital para una atención integral

El deterioro que presentó fue inmediato o súbito. Vicente Fernández se encontraba bajo una terapia física de un padecimiento previo, pero logró caminar sin apoyo alguno y sin ninguna ayuda

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Vicente Fernández tiene apertura ocular espontánea y se reporta estable

Los doctores también descartaron que el cantante mexicano sufrió una fractura cervical, como se aseguró en otros medios de comunicación.

Se consideró un abordaje médico quirúrgico para una descompresión, con la finalidad de proveer liberación anatómica de la médula espinal. Es necesario hacer mención que Vicente Fernández no tiene una fractura cervical

Vamos a indagar en alguna otra condición patológica, las cuales nos demuestran una afección nerviosa periférica con una presentación atípica y severa, que condiciona debilidad de la musculatura general, misma que llevó a la incapacidad del señor Vicente Fernández

La familia de Vicente Fernández está al tanto y al pendiente de toda la situación.

El diagnóstico fue establecido de una manera oportuna y precisa, se está iniciando el medicamento de manera oportuna. La información es conocida por la familia, quien ha estado informada del estado clínico de Don Vicente

Javier Rodríguez Arias, director general del Hospital Country 2000, confirmó que el cantante mexicano comenzó a recuperar movimientos en algunos dedos.

Ya son 15 días de hospitalización. En este momento, el señor Vicente Fernández se encuentra en estado de reposo, despierto, con apertura ocular espontánea, pendiente de lo que se le comunica, interactúa con su familia a través de movimientos de afirmación o negación

Se mantiene con rehabilitación, su traqueotomía se encuentra funcionando perfectamente. No tiene ningún problema. Continúa con rehabilitación pulmonar física diariamente. Su presión arterial y frecuencia cardíaca están estables. Su alimentación es a través de una sonda, además su abdomen no tiene alteración. Su función renal se mantiene estable. Presenta la estimulación de movimientos de dedos de mano derecha y de pie izquierdo, esto es un gran avance

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