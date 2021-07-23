Angélica María no quiere su bioserie por respeto a quienes la trataron mal.

Angélica María revela que su carrera estuvo llena de traiciones.

Angélica María no quiere tener su bioserie porque destaparía a quienes la trataron mal. La cantante no quiere ventilar a estrellas que le tenían envidia y se portaron mal con ella, dijo a Ventaneando.

Es difícil porque tendría yo que acusar a la gente que se portó mal conmigo, hay gente muy famosa... contar lo que sucedió, fueron varias las cosas en mi carrera que sí sucedieron muy graves, si se va a hacer una historia sobre mi vida pues tengo que decir la verdad, esta es una carrera difícil, hay obstáculos, traiciones y mucho amor también

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Angélica María y Angélica Vale estarán juntas en 'Angelicales'

Será este sábado 24 de julio cuando Angélica María y Angélica Vale estén juntas en 'Angelicales', un show que se trasmitirá vía streaming desde Los Ángeles, California, y coincidirá con la develación de la estrella de su hija en el paso de la fama de Hollywood.

Ella se merece todo, yo la he visto luchar desde que tenia dos años y medio, la vi llorar tantas veces porque no le daban los programas y nunca la llamaron, para ella era mas difícil porque fue hija de artistas

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