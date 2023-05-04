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FOTOS | Anuel AA aún tiene tatuada en la piel a Karol G, ¿sigue sin superarla?

El cantante puertorriqueño mostró, como pocas veces, el tatuaje que se hizo pensando en Karol G.

Por: Maribel Velázquez

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