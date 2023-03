“Tú no eres Shakira": Anuel AA le responde a Karol G tras tiradera en “TQG”.

Karol G y Shakira lanzaron en días pasados “TQG” (Te quedó grande), el cual forma parte del cuarto álbum de estudio de ‘La Bichota’, el cual lleva por nombre “Mañana será bonito”, que se estrenó el viernes.

Karol G tuvo un concierto lleno de sorpresas... O eso dijo El Capi.

¿Qué dijo Karol G sobre Anuel AA en “TQG”? En una de las frases, ‘La Bichota’ dice: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, pero no fue la única alusión a su ex.

En otros fragmentos dice: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”. “Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande ‘La Bichota’” y “volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”.

¿Cuál fue la primera reacción de Anuel AA?

El intérprete de “La Jeepeta” publicó en días pasados una imagen para promocionar su más reciente sencillo titulado “Rompecorazones” y la acompañó con el texto: “Si Judas traicionó a Jesús, ¿qué te hizo pensar que a ti no te iban a traicionar?”.

Pero la cosa no terminó ahí y en su cuenta de Instagram se describió como el “hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra” y lo hizo con un “Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? Posibles teorías: La perla, la lengua, el sexo increíble o todas las anteriores”, preguntó el cantante a sus fans. Cabe mencionar que el cantante urbano se sometió a un proceso similar al de Babo, pearling.

¿”TQG” no está dirigido a Anuel AA ni a Piqué?

Karol G declaró en días pasados que “TQG” no está dirigido a Anuel AA ni a Piqué: “Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía, yo creo que ella se sintió identificada en una canción. La intención de sacarla no es ni herir a nadie, ni avergonzar a nadie, ni molestar a nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales”.

¿Cómo fue la respuesta de Anuel AA?

El 2 de marzo, el cantante urbano lanzó una nueva indirecta a Karol G y lo hizo con “Más rica que ayer”, tema que causó revuelo, pues se encuentra lleno de indirectas hacia una relación que terminó por inmadurez del hombre y deja entrever que éste buscó recuperar su relación.

Las redes sociales comenzaron a relacionar la canción con lo que sucedió entre Anuel AA y Karol G y las comparaciones no se hicieron esperar, sobre todo por la parte donde dice: “Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”.

Además de eso, hay otra parte de la canción donde hace mención de la mediática ruptura entre Shakira y Piqué, la cual sigue dando de qué hablar: “Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Yo tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes, tírame al DM pa’ qué estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”.