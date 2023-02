Así respondió Anuel AA a la nueva canción de Karol G y Shakira.

Cuatro días han pasado desde que Karol G y Shakira lanzaron “TQG” (Te quedó grande), tema que sigue dando de qué hablar por las claras alusiones a Gerard Piqué y Anuel AA, exparejas de las colombianas.

Karol G tuvo un concierto lleno de sorpresas... O eso dijo El Capi.

¿Qué dijo Karol G de Anuel AA en “TQG”?

En una de las frases, Karol G dice: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, lo que sin duda es uno de los tantos dardos envenenados que ‘La Bichota’ lanzó contra Anuel AA, quien en días pasados anunció su separación de su esposa Yailin, la más viral.

Te puede interesar:Anuel AA enfrenta nuevo escándalo, tiene demanda por agredir a su exesposa.

Pero no es la única alusión a Anuel AA, también en el fragmento donde dice “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.

“Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande ‘La Bichota’” y “volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”, dice Karol G en otro de los fragmentos de “TQG”.

También te puede interesar: FOTOS | Karol G cantó “Ya supérame” a todo pulmón, ¿pedrada para Anuel AA?

¿Cómo reaccionó Anuel AA? Como era de esperarse, Anuel AA no se quedó de brazos cruzados y recientemente publicó una imagen para promocionar su más reciente canción titulada “Rompecorazones” y la acompañó con el texto: “Si Judas traicionó a Jesús, ¿qué te hizo pensar que a ti no te iban a traicionar?”.

En la publicación aparece el intérprete de “La Jeepeta” vistiendo una chamarra de piel y unos lentes oscuros en lo que parece ser el set de filmación del videclip ya que en una de las imágenes aparece una claqueta.

Te puede interesar:Esto han facturado Karol G y Shakira con “TQG”.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

La publicación de Anuel AA desató infinidad de comentarios entre los internautas, quienes se pronunciaron de la siguiente manera: “Karol dedicándole canciones a Anuel? Eso terminó hace mucho, ¿aún no lo supera o qué? Qué pereza”, “Y qué te tenían bonito dicen por ahí”, “Vos mismo sos Judas” y “Andan diciendo que me superaste, que te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que me andas mirando todas las historias”.

¿Qué se sabe sobre “Rompecorazones”?

“Rompecorazones” formará parte de la gira que Anuel AA hará por Estados Unidos con su gira “Legends Never Die USA Tour”, que iniciará el próximo 28 de abril.