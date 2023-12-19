Estos apellidos podrían darte acceso a la nacionalidad portuguesa

¿Alguna vez te has preguntado si tu apellido podría ser tu boleto de entrada a una nueva nacionalidad? En este sentido, si has soñado con la posibilidad de obtener la ciudadanía portuguesa, ¡tenemos noticias emocionantes para ti! Resulta que algunos apellidos comunes en México podrían ser la llave que abre las puertas a la doble nacionalidad.

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¿Qué apellidos podrían darte acceso a la nacionalidad portuguesa?

Entre los apellidos mágicos que podrían facilitar este proceso se encuentran Alanís, Cantú, Cardozo, Cárdenas, Cruz, Dávila, Flores, García, Guzmán, Leal, Lozano, Martínez, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Salazar, Saldívar, Silva, Tamez, Treviño, Valdés, Vásquez, Villalón, Villarreal y Virgili. Estos apellidos, que resuenan en muchas familias mexicanas, podrían convertirse en el pasaporte para explorar las hermosas tierras portuguesas.

Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

Pero antes de empacar tus maletas, es importante tener en cuenta que la simple posesión de uno de estos apellidos no es suficiente. La magia también requiere algunos documentos y requisitos específicos que debes tener en orden para iniciar el proceso hacia la ansiada nacionalidad portuguesa.

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¿Cuál es el proceso para obtener la ciudadanía portuguesa con el apellido?

En primer lugar, necesitarás un certificado que demuestre tu ascendencia sefardita. Esto puede sonar un tanto místico, pero se refiere a la conexión con los judíos sefarditas, una comunidad expulsada de la península ibérica en el siglo XV. Además, deberás presentar un certificado de antecedentes no penales, documentos que respalden el origen de tu apellido y, por supuesto, tu pasaporte.

Pero aquí viene la buena noticia para aquellos que no ven su apellido en la lista. Aún hay esperanza. Si bien los nombres mencionados podrían allanar el camino, también puedes solicitar la nacionalidad portuguesa si puedes rastrear tu linaje en las seis generaciones anteriores. Esto significa que podrías aprovechar la conexión con padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente.

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