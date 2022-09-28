Cathe exhibe traición de Nahomi: “Eres una gran mentira”. (VIDEO)

Durante la semana final de Survivor México, los finalistas han tenido la oportunidad de estar en su último Concejo Tribal, pero ya no para hacer una votación, sino para ver a los sobrevivientes que fueron eliminados en los últimos días.

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Todo iba bien, pues cada uno habló de su experiencia, lo que habían visto desde fuera y quien de los tres era su preferido para ser el ganador de la tercera temporada de Survivor México; sin embargo, las cosas cambiaron cuando llegó el turno de Cathe.

Cathe le quita la máscara a Nahomi frente a todos en Survivor México.

Para nadie es una sorpresa que Cathe y Nahomi tuvieron una gran amistad durante muchas semanas en Survivor México, pero al final todo cambió y se volvieron grandes enemigas, que ahora se enfrentan delante de todos.

Cathe fue la primera en asegurar que Nahomi fue una mentirosa durante Survivor México, por lo que su estrategia funcionó y llegó a la final.

Definitivamente cambiaron muchas cosas, cuando salí y vi entrevistas de muchas personas, incluso cuando hablaban de mí, yo ya no estando, me decepcioné. Creo que esa es la palabra, decepción, porque ya cuando ellos salgan se van a dar cuenta; que busquen cuando yo hablé mal de ellos; me refiero a Nahomi y a Kenta

Les deseo lo mejor, son seres humanos y si ganan también, no pasa nada, pero más me duele de Nahomi, incluso yo la llegue admirar de una manera que no tienen idea. Siempre me motivaba a muchas cosas, ella me ayudó mucho para llegar hasta donde estoy, lo aceptó, yo también la ayudé mucho porque muchas veces me dijeron que me volteara para votar por Nahomi

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