José Joel está molesto con Alejandra Ávalos por apoyo a Manuel José.

Aunque Alejandra Ávalos fue amiga de José y José y su familia, José Joel está molesto con ella por el apoyo que le ha brindado a Manuel José, quien siempre se ha declarado como supuesto hijo de 'El Príncipe de la Canción'.

"El problema es cómo te has comportado Alejandra, desgraciadamente ese es el problema, si fueras amiga, si fueras cómplice, si en realidad fueras amiga de la familia, platicamos y con todo gusto. Pero pues entenderás que si quieres tendremos que platicar, tendrás que pagar y eso si queremos nosotros, por que de este lado está la pelota", dijo contundentemente el cantante.

José Joel deseó que le fuera bien a Ávalos y le dijo que siguiera soñando y continuara diciendo cosas que no son, porque el problema es con todo lo que ha salido a decir.

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José Joel no trabajará ni en Navidad, ni en Año Nuevo

José Joel adelantó que no trabajará ni en Navidad, ni en Año Nuevo, algo que le hace muy feliz porque podrá disfrutar de las fiestas decembrinas con su familia y planear sus próximos proyectos.

"Tuve el privilegio el año pasado de sí trabajar Navidad y Año Nuevo, este año estamos terminando labores por ahí del 20 de diciembre para ponernos a descansar, para poder aterrizar todo lo que queremos para el año que entra, viene el disco con Carlos Macías", expresó el hijo de José José.

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