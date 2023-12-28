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FOTOS | ¿Belinda se inspiró en Nodal al elegir su Arbolito de Navidad?

La cantante compartió con sus fans una imagen de su Árbol de Navidad y en redes aseguran que es muy del estilo de Nodal. Te contamos los detalles en las fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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