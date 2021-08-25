Juan Pablo Medina regresará a los escenarios con ‘Historias de fantasmas’.

Juan Pablo Medina da ejemplo de entereza. Luego de enfrentar una crisis de salud, que lo llevó a perder una pierna, se confirma que regresará al teatro con la obra Historia de Fantasmas, de la mano del productor Oscar Uriel, quien revela a Ventaneando detalles del proyecto.

Yo tuve la oportunidad de ver este montaje en Londres hace muchos años y compramos los derechos hace un buen tiempo. Le hicimos la invitación a Juan Pablo de hacer ‘Ghost Stories’, ‘Historias de Fantasmas’ se llama

Desde un principio, mi socio y yo pensamos en ‘Chespi’, en Juan Pablo, para el protagónico. Se trata de una obra de ensamble. ‘Chespi’ todo el tiempo nos aguantó, nos dijo ‘eso es una prioridad’

El productor desea trabajar con Juan Pablo Medina en su próxima puesta en escena, ya que es uno de los actores más destacados de México.

Es un actor que está muy ocupado, está haciendo series y le hacen muchos ofrecimientos. Él me dijo ‘la obra de teatro es algo muy importante para mí’. Pensamos montar la obra a más tardar en marzo o abril del próximo año

Te puede interesar: Ramón y Vicente Fernández III quieren preparar bagels en Ventaneando.

Juan Pablo Medina está feliz por su nominación al Ariel

Por cierto que, Oscar Uriel fue de los primeros en felicitar a su amigo por la nominación al Ariel como Mejor Actor, por su actuación en la película El Club de los Idealistas.

Fue mi primer contacto con Juan Pablo después de su crisis de salud. De verdad lo veo a destiempo y digo ‘que increíble que haya sido este pretexto para poder estar en contacto’. Está de más decirle que estamos todos sus amigos alrededor de él, tiene muchos amigos porque es muy querido en el medio

Oscar Uriel tuvo la oportunidad de comunicarse con Juan Pablo Medina, quien se recuperó de una trombosis.

Fue Triana Casados, su representante, la que me dio luz verde para comunicarme con él. Estaba muy emocionado como todos nosotros y lo único que hablamos fue de lo hermoso que fue el rodaje de ‘El Club de los Idealistas’ y que no estábamos equivocados. Seguimos nuestro instinto y ahí está el resultado. En la categoría está compitiendo con actores de primer nivel

El productor expresó que Chespi merece su reciente nominación al Ariel debido a su gran esfuerzo.

Esto llega en un momento muy importante para él en su vida personal y profesional. Esta película es importante para muchos, la nominación al Ariel fue ratificar que fue un trabajo muy valiente y hermoso

También te puede interesar: José Joel advierte que el proceso legal de Sara Sosa y Sara Salazar es un delito.

