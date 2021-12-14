Arreglan sus diferencias políticas con una pelea de artes marciales.

Cuando se habla de peleas entre los políticos, muchas personas creen que se hace referencia a varios tweets donde se dicen de todo, ya sean críticas, declaraciones o algo ofensivo para la otra persona.

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Incluso cuando las cosas llegan más lejos, el estado de nuestro Congreso de la Unión se ha visto invadido por representantes de partidos opositores y a veces llegan a un empujón o jaloneo.

Sin embargo, las cosas en Brasil tomaron un rumbo completamente diferente, debido a que Simao Peixoto, alcalde de Borba y Erineu Alves, exconcejal, decidieron solucionar sus problemas de una forma mucho más drástica, la cual se hizo viral, pues ambos funcionarios decidieron meterse a una jaula de MMA e irse a los golpes.

Por medio de un video que se hizo viral en redes sociales se puede apreciar a los dos políticos, en licras de combate y con guantes de Artes Marciales Mixtas, mientras esperan el momento para entrar a la pelea.

Resolveram as diferenças no braço.



O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), subiu no ringue para enfrentar o desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, em uma luta de MMA na madrugada deste domingo (12/12).

O prefeito venceu! pic.twitter.com/d64n68zrGw — 𝘾𝙤𝙢𝙚𝙣𝙙𝙖𝙙🪖𝙧 𝙎𝙚𝙧𝙧𝙖∴ (@ComendadorSerra) December 13, 2021

La gran pelea y el vencedor

Como era de esperarse, la pelea se hizo viral en redes sociales, pues los dos políticos repartieron muy buenos golpes y algunas patadas a su oponente. Al final, fue Simao Peixoto el que se quedó con el pleito, por decisión de los jueces.

Lo que más acaparó la atención en redes sociales fue la cantidad de gente que había en la arena para ver a los dos políticos arreglarse a golpes.

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