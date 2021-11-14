Sorprenden a los novios con boda fuera de control. (VIDEO)

Hace unos días una boda se hizo viral en las redes sociales, pues aunque la pareja esperaba algo muy tranquilo, los amigos de los novios entendieron todo lo contrario y aquí te presentamos todo lo que pasó en la fiesta.

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A través de la plataforma TikTok, un usuario presumió a sus seguidores y amigos el buen gesto que tuvieron algunos amigos para los novios por el día de su boda.

Aunque los novios pensaron que la fiesta sería muy familiar y tranquila, los invitados no se limitaron con sus regalos y ambiente, pues llegaron con tráileres de luces y pipas de agua, levantando la boda y todo el evento durante la noche.

La sorprendente boda

La ceremonia de unión estuvo lejos de ser tan tranquila como los novios imaginaron, incluso, fue el novio quien compartió los mejores momentos de su boda.

La unión dio inicio como una fiesta muy normal; donde los novios posaron junto a la familia para tener el mejor recuerdo; sin embargo los amigos del novio comenzaron a llegar; de una forma muy original, a bordo de tráileres y pipas de agua.

Cuando tu esposa pensó que sería una boda tranquila, pero trabajas en limpieza y transporte

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Los mejores momentos de la boda fueron tomados en video y en cuestión de horas se volvió viral en las redes sociales, acumulando más de 2.2 millones de reproducciones.