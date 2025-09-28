Iniciarán 7 años de sequía en México: ¿cuándo, por qué y a partir de cuándo?

Mhoni Vidente es una reconocida mujer por sus múltiples predicciones que ha hecho sobre reconocidas celebridades, horóscopos y fenómenos naturales que pueden ocurrir. Dentro de sus recientes comentarios, compartió noticias terribles y preocupantes sobre el clima que podríamos vivir en México.

En los últimos meses, se han vivido intensas lluvias, pero en su inquietante predicción explica que podrían llegar 7 años de sequía, una noticia devastadora para sus habitantes. No te pierdas los detalles, y conoce todo lo que comento al respecto.

¿Qué comentó Mhoni Vidente sobre el clima?

La astróloga, Mhoni Vidente, explicó en su inquietante predicción que en los siguientes días veremos la llegada de fenómenos naturales; dentro de ellos se destacó la posible llegada de un movimiento telúrico que provocará la eliminación de las malas vibras.

Además, aprovechó el momento para explicar que, ahora que el país está siendo azotado por lluvias, debemos aprovechar para almacenar todo el líquido posible, ya que al culminar septiembre, comenzarán los 7 años de sequía para los habitantes de México.

Explica que los 7 años de sequía que veremos se deben a que la naturaleza está presentando y enviando señales de purificación, junto a grandes cambios de energía, ya que dichas manifestaciones naturales se relacionan por ser un llamado a la espiritualidad.

Incluso, dentro de la advertencia que hace a su público, detalla que es un buen momento para que los usuarios se acerquen a Dios, ya que eso será fundamental para retirar todo lo malo de nuestro ser o aquellas situaciones que sean negativas para nosotros.

¿Cómo almacenar agua de lluvia sin que se pudra?

Basándonos en temporadas anteriores, el periodo de lluvias en México suele terminar hasta finales de noviembre, pero en algunos casos dicha temporada puede culminar antes o extenderse por otros meses. Justo es ese momento en el que debemos aprovechar las precipitaciones para poder hacer el almacenamiento de agua.

Dentro de las opciones que se comparten, se destaca el uso de barriles, garrafas pequeñas o cisternas, siendo una forma sencilla de almacenar dicho elemento. Por otro lado, ya existen sistemas completos de captación de agua de lluvia, siendo sistemas más sofisticados para guardar líquido. No olvidemos que las inquietantes predicciones de la vidente pueden cumplirse o no.