Húyeles: estas 4 plantas atraen las moscas a tu casa y seguro te arrepentirías de tenerlas

Tener plantas en casa siempre parece una buena idea: decoran, refrescan y hasta levantan el ánimo. Pero ojo, porque no todas son tan inocentes como se ven. Hay especies que, en lugar de darle paz a tu espacio, atraen a las moscas y a otros bichos indeseados.

Tu jardín precioso o esa maceta en la ventana puede convertirse en un punto de reunión para insectos. Y es que, según Garden Myths, un portal especializado en jardinería, todo se debe a los olores y compuestos que liberan algunas plantas.

(ESPECIAL/CANVA) No dejes que las moscas te invadan a través de las plantas.

Lo curioso es que mientras a nosotros nos parecen agradables o apenas perceptibles, para los insectos funcionan como un grito de “¡ven, aquí hay fiesta!”.

¿Qué plantas atraen moscas y es mejor mantener lejos de la casa?

Los expertos coinciden en que hay cuatro principales plantas sospechosas de atraer a las moscas:



1. Albahaca : deliciosa en la pasta, pero si la tierra está demasiado húmeda o las hojas empiezan a ponerse feas, se convierte en un imán para moscas.

: deliciosa en la pasta, pero si la tierra está demasiado húmeda o las hojas empiezan a ponerse feas, se convierte en un imán para moscas. 2. Geranios : sus flores son lindas y coloridas, pero desprenden un aroma que atrae moscas de la fruta.

: sus flores son lindas y coloridas, pero desprenden un aroma que atrae moscas de la fruta. 3. Orquídeas : necesitan riego constante, lo que genera humedad… y ya sabemos lo mucho que eso les gusta a los insectos.

: necesitan riego constante, lo que genera humedad… y ya sabemos lo mucho que eso les gusta a los insectos. 4. Hiedra: sus hojas espesas crean rincones húmedos perfectos para que los bichos se reproduzcan a gusto.

¿Por qué algunas plantas atraen a los insectos?

La explicación es bastante sencilla: humedad, sombra y aromas dulces. Según la American Mosquito Control Association, los mosquitos y las moscas se sienten especialmente atraídos por olores intensos y por restos orgánicos en descomposición. Si a eso le sumamos tierra mojada y hojas muertas, el combo es irresistible para ellos.

¿Qué hacer para que tus plantas no se conviertan en criaderos de moscas?

La solución no es decirles adiós a las plantas para siempre, sino cuidarlas mejor. Un riego controlado, retirar hojas secas, cambiar la tierra de vez en cuando y colocarlas en espacios ventilados ayudan bastante.

Y si de plano quieres tener un jardín funcional, nada como apostar por plantas que sí repelen a los insectos, como la lavanda, la menta o la citronela.

Al final, las plantas siempre son un regalo para la vista, pero conviene saber cuáles conviven con nosotros y cuáles pueden traer más problemas que beneficios. La próxima vez que riegues tu maceta favorita, quizá valga la pena preguntarte si no estás alimentando también a los insectos.