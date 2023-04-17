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FOTOS | Bad Bunny se le va con todo a Harry Styles y arden las redes.

Arden las redes sociales por un polémico mensaje que Bad Bunny dijo sobre el británico Harry Styles en su presentación en Coachella, te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Bad Bunny en la playa.jpg
Harry Styles Cubre bocas.jpg
Bad Bunny con la boca tapada.jpg
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Harry Styles antes del concierto.jpg
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