FOTOS | Bad Bunny agotó dos fechas en minutos para sus conciertos en la CDMX.

Hace unas semanas, se dio a conocer que Bad Bunny estaría en México como parte de su gira “World’s Hottest Tour”. ¡Y las redes sociales estallaron! Pues durante varios años, los fans mexicanos estaban esperando que el puertorriqueño viniera a tierras mexicanas.

El show en Ciudad de México sería en el Estadio Azteca y los boletos saldrían dos semanas después del anuncio. El día de ayer salieron los primeros boletos en preventa, ¡y se agotaron en solo unos minutos! Desde temprano, los fans comenzaron una fila virtual conforme al orden de llegada. Minutos después del inicio de la venta que estaba programada a las once de la mañana, la espera se incrementó a más de 380 mil personas en la fila, aunque la capacidad del Estadio Azteca apenas supera los 87 mil asistentes. Así que la compañía y el cantante decidieron abrir una fecha más, ¡que también se agotó en cuestión de minutos!

Muchos fans del cantante se quedaron sin boleto, pues no todos tenían acceso a esta preventa, ¡y no se sabe si el reggaetonero abrirá más fechas en el recinto!

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