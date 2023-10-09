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FOTOS | Bad Bunny rechaza un beso de Maite Perroni y en redes lo tachan de "alzado"

El “Conejo Malo” no detuvo su camino ante el saludo de la cantante mexicana. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Maite Perroni entre joyas..jpg
Bad Bunny selfie.jpg
Maite Perroni en blanco y negro..jpg
Bad Bunny posando.jpg
Maite Perroni recibió flores..jpg
Bad Bunny
Maite Perroni con playera roja..jpg
Bad Bunny en el mar.jpg
Maite Perroni entre revistas..jpg
Bad Bunny con trenzas.jpg
Maite Perroni entre flores..jpg
Bad Bunny con lentes.jpg
Maite Perroni despertó entre flores..jpg
Bad Bunny foto en el espejo.jpg
Maite Perroni defiende su amor..jpg
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