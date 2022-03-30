Beatriz Pasquel habla sobre la muerte de su hija por primera vez.

En septiembre del año pasado murió Natasha Moctezuma, quien era media hermana de Frida Sofía. Por primera vez, para las cámaras de Ventaneando, su madre Beatriz Pasquel habla sobre cómo están enfrentando el duelo tras su partida.

Nos hablamos llorando casi todos los días porque era muy cercana a mi hija Natasha, pero ahí vamos. Todos estamos echándole ganas

Beatriz confiesa que ha tomado todo tipo de ayuda para reponerse del fallecimiento de Natasha, pero también ha recibido contención familiar.

Terapias, tanatólogos, todo lo que podamos, psicólogas y mucho amor familiar. Nos fuimos a Nueva York mucho tiempo con mi familia después de que pasó eso. La contención familiar es lo mejor que te puede pasar

La vida sigue, hay que seguir, tengo más hijos, un marido divino, ¿y pues qué te digo? No me digas eso que voy a llorar otra vez

La actriz no descarta en lanzar una fundación en honor a su hija Natasha Moctezuma.

Estamos en eso, ya platicaré que esté hecho todo. Será algo para honrarla. Algo que ella amaba… en eso estamos

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Beatriz Pasquel reacciona a la detención de Frida Sofía en Miami.

Beatriz Pasquel también habló del reciente incidente policíaco que protagonizó la hija de Alejandra Guzmán en un restaurante de Miami.

Recuérdese que Frida Sofía alteró el orden publicó en el restaurante Joia Beach en Miami, donde supuestamente se sentó en una mesa que no le pertenecía y fumó de una hookah con valor de 60 a 70 dólares, que no pagó.

A más de dos meses de la polémica, Batriz Pasquel actualiza el estado emocional de la hija de La Guzmán.

“Fue una bobada, la verdad. Ella está súper bien, mejor que nunca, haciendo ejercicio, con sus líneas de 20 mil cosas. Está increíblemente bien”, concluyó a las cámaras de Ventaneando.

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