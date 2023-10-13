Belinda le dice adiós a los escándalos para enfocarse en su carrera

Alejada completamente del escándalo, Belinda se ve concentrada en su vida profesional, pues además de la música, también la hemos visto actuando en proyectos como la serie ‘Bienvenidos al Edén’ y el más reciente, en el doblaje de ‘Trolls 3’ en donde vuelve interpretar a la protagonista, ‘Poppy’.

Amo, ‘Poppy’, amo ‘Trolls’ y en esta tercera, el trabajo fue aún más difícil, sí fue un reto importante como actriz, pero me encanta. Pues estoy feliz, porque ya estoy en el estudio, estoy empezando a componer otra vez, ya llevo tres o cuatro canciones increíbles, y pues muy pronto, ya voy a sacar mi primer sencillo. Se van a sorprender con la música, porque es muy yo, sin perder mi esencia, pero también no se lo esperan para nada

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¿Qué opina de los temas de Shakira?

Tras el éxito de Shakira con 'Sesión 53', que se ha convertido en un himno de empoderamiento para la mujer, Belinda, se suma al club de fans de la colombiana, quien vaya cómo ha facturado a partir de su separación de Gerard Piqué.

Me encanta Shakira, amo a todas las mujeres de la industria, las apoyo incondicionalmente, me encanta que la mujer haya llegado hasta donde está el día de hoy y eso, me hace sentir tan orgullosa, que por fin se nos está dando un poquito lugar que nos merece y muchas gracias por el apoyo siempre

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