Bellakath revela que casi muere por sus cirugías estéticas

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, abrió recientemente su corazón y contó algunos episodios de su vida, por ejemplo, cuando casi muere por una de sus múltiples cirugías estéticas.

La intérprete de temas como “Reggaeton Champagne”, “Gatita”, “La gata de la Agrícola Oriental”, entre otros, ha sido sumamente criticada por su radical cambio físico, el cual ha sido muy notorio en los últimos años.

¿Qué dijo Bellakath?

En el podcast de Juan Frendsa, Bellakath recordó que antes de saltar a la fama se sometió a diversas cirugías estéticas; sin embargo, una de estas puso en riesgo su vida. “Me operé toda, o sea me hice el busto, lipo de todo, las pompis, pero era muy complicado, porque perdí mucha sangre. Entonces estuve a punto de ya irme con papá Dios. Pero no sé, yo creo que todavía tenía una misión en esta vida y era hacer perreo”.

“Todavía no era Bellakath, cuando me pasó, me salvé, pero fue algo complicado, yo te juro que fue como en las películas que se te nubla la vista. Así yo sentía que ya me iba a ir y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada”, agregó Katherinne Huerta.

La cantante y abogada, indicó que dicha experiencia la hizo tomar conciencia y aprender que no puede poner en riesgo su vida por verse bien. También, destacó que operarse no es la solución. Cabe señalar que, Katherinne Huerta se sometió a su primera cirugía estética a los 20 años.

“A mí siempre me ha gustado verme bien y sentirme bien. Ahora me siento bien, pero puede que mañana me opere y me quite pompis”, recalcó.