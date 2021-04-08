Brissia | Survivor

- 29 años.

- CANTANTE.

- Cantante mexicana que ha participado en diversos reality shows musicales.

- En 2004 participó en la segunda edición del reality show infantil, donde obtuvo el quinto lugar.

- En 2006 participó en un reality show de canto, en el que se posicionó como una de las favoritas del público, obteniendo el segundo lugar.

- En 2007 participó en un nuevo reality show, su talento la llevó a ser elegida como la primera integrante del nuevo grupo musical; junto a ellos obtuvo disco de oro por las altas ventas de su álbum; sin embargo, pocos meses después, dejó la banda para iniciar una carrera como solista.

- En 2012 posó para la revista Playboy México.

- Durante su infancia sufrió bullying por sus aspiraciones artísticas, ahora está dispuesta a demostrar que puede superar cualquier reto y llegar al límite para sobrevivir.

- Su mayor inspiración es su madre.

- Cuando Brissia tenía 6 años, le detectaron un tumor en la cabeza, por lo que fue necesario que se sometiera a una cirugía; el escenario más alentador fue que de sobrevivir, quedaría en estado vegetal, pero antes de entrar a quirófano, le prometió volver para ayudarla a cumplir sus sueños y lo cumplió.