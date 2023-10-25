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FOTOS | Britney Spears revela por qué le gusta posar desnuda

Britney Spears relató en sus memorias en “The Woman in Me” y confesó por qué le gusta posar desnuda o semidesnuda en sus redes sociales. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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