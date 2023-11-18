Buen Fin 2023: esta es la app que te ayuda a saber si las ofertas son reales

Hay momentos en los que se pueden presentar circunstancias interesantes y desde ahí, vale la pena tomar nota. Por eso, vamos a contarte sobre la app que te ayuda a saber de ofertas y si las mismas son reales en el marco del Buen Fin 2023.

Comencemos expresando que, a partir de esta instancia se pueden comprar por plataformas de E-Commerce. Desde esa premisa, hay una aplicación que te permite conocer si los vendedores realmente se sumaron a la iniciativa o si terminaron de subir los precios.

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Agreguemos también que, son varios los vendedores que realizan esto, que es un claro ejemplo de especulación y un hecho muy poco agradable.

¿Cuál es la app que te ayuda a saber si las ofertas son reales en el Buen Fin 2023?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recibe denuncias en lo referido a estas instancias. Agreguemos también que, existe una app llamada Keepa-Amazon Price Tracker que está disponible para Android.

Para usarla, hay que plantearse iniciar sesión en la cuenta que tengas dentro de Amazon y, ahí podrás contemplar la gráfica de los precios. Posteriormente, vas a poder ver las variaciones que han tenido las cotizaciones a lo largo de los meses para conocer si un determinado producto tuvo un aumento de precio.

Y si esto no te sirve, entonces puedes implementar el recurso que brinda la Profeco, que creó una herramienta digital que te permite monitorear precios. Hablamos concretamente del Quién Es Quién en los precios para esta instancia.

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Aquí puedes chequear las cotizaciones de 489 productos, tales como cocina, línea blanca, electrodomésticos, audio, equipos de sonido, pantallas y otros.