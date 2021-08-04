Caeli responde a quienes aseguran que se cuelga de la fama de YosStop.

Caeli respondió a todas las personas que aseguraron, se quiso colgar de la fama de YosStop con su reciente video publicado en Youtube.

YosStop se encuentra en prisión por el supuesto delito de pornografía infantil

Fue a través de su cuenta de TikTok, donde la creadora de contenido refrendó que cuenta con más seguidores que Yoseline “N” en las plataformas digitales.

A ver, yo empecé en YouTube antes que Yoseline ‘N’. Yo he tenido siempre, tengo hasta ahora más suscriptores, muchos más que Yoseline ‘N’

¿Por qué me querría colgar de su fama, cuando ella es la que por más de ocho años hizo videos con mi nombre, llamándome y bulleandome de la peor manera?

La artista, de 31 años, expresó que la hermana de Rayito es la única que se cuelga de la fama de terceras personas.

“¿Quién se quiso colgar en todos estos años de alguien? Ay, no sé, ¿me pueden decir? Pero después de ocho años de haber sido abusada por esta mujer, ¿no puedo alzar la voz, porque si alzo la voz quiere decir que me estoy aprovechando del momento?”, subrayó.

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Una vez más, la youtuber compartió que sufrió ataques verbales por parte de la imputada Yoseline “N”.

“Cuando ella alzaba la voz diciendo y mintiendo acerca de cosas de mi era ‘ja, ja, ja’ y todos iban y bulleaban, verdad. Pero ahora es de, ‘¿cómo? Caeli se quiere aprovechar de Yoss, ¿de su fama de qué, de estar como está en estos momentos? No, gracias”, confesó.

Yoseline “N” continúa detenida por supuesta pornografía infantil

El nombre de YosStop acaparó los primeros puestos en las redes sociales tras ser denunciada por Ainara Suárez por el presunto delito de pornografía infantil.

Y es que, en el video Patética Generación, la artista confesó haber almacenado el video de la violación de la joven en una fiesta.

La youtuber fue detenida por elementos de seguridad en su domicilio de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

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