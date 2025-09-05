¿Irás al concierto de Residente (Calle 13)? Toma estas precauciones ante su posible cancelación por lluvias

Este sábado 6 de septiembre el que fuera líder de la polémica agrupación conocida como Calle 13, Residente estará ofreciendo un concierto totalmente gratuito en el Zócalo de la CDMX aunque este podría ser cancelado debido a la lluvia prevista.

Se espera que el rapero Residente se presente en punto de las 8:30 de la noche en un concierto que hará vibrar la plancha del Zócalo capitalino, Tenochtitlán aunque las lluvias que ha azotado a la ciudad podría poner en riesgo este show.

¿Cancelarán el concierto de Residente a causa de la lluvia?

De momento las autoridades correspondientes no han emitido algún comunicado oficial respecto a la cancelación o pausa de este evento gratuito, aunque podemos recomendarte estar al pendiente de los sitios oficiales de los organizadores y los talentos que estarán dando este concierto para el público mexicano.

Es importante tener precaución en este tipo de presentaciones, pues al ser gratuitos se llega a reunir decenas de miles de asistentes, siendo los casos de Grupo Firme, quienes en 2022 reunieron a 280 mil asistentes y Los Fabulosos Cadillacs a 300 mil en el año 2023, siendo un récord para este tipo de eventos masivos.

¿Lloverá en CDMX? Este es el reporte del clima para el sábado 6 de septiembre

De acuerdo con el reporte del clima, para el día sábado 6 de septiembre se espera un día nublado y cerca de las 5 de la tarde habrá una tormenta, la cuál estará acompañada de carga eléctrica, misma que se extenderá hasta las 9 de la noche, por lo que este evento podría no realizarse.

Como sabrás, la temporada de lluvias no ha dado tregua en la capital y con el reciente paso del huracán ‘Lorena’ las cosas se han puesto complicadas, donde incluso algunos hogares han sufrido afectaciones y el transporte público se ha colapsado, por lo que lo ideal es estar precavidos antes estos fenómenos meteorológicos.