Dra. Lucía | Capítulo 36 | En el viaje

El secuestro y la pérdida de un gran compañero mantienen pesado el ambiente del hospital. Una persona estaba gritando en la calle y nadie lo entendía por lo que llamaron a una ambulancia. El equipo médico del Hospital Matilde Montoya recibió al paciente, quien empezó a tener alucinaciones por lo que se alteró y no podían controlarlo.

Chabe fue a pedir informes sobre el diplomado de técnico en urgencias médicas y para costearlo, empezó a buscar en el periódico algunos empleos.

Dra. Lucía estaba descansando cuando entró el Dr. Emiliano. Él le contó dónde y cómo había conocido al Dr. Reséndiz.

Lucía estaba con Sagrario revisando al paciente, cuando el paciente gritó una palabra en alemán que significa Demonio; así tuvieron una nueva pista de la identidad del paciente.

Tras la muerte del Dr. Enrique, el personal del hospital recibe un curso de tanatología.

Un familiar del paciente llegó al hospital, pero no pudieron dar con lo que tenía por lo que Lucía lo tocó y vio que el paciente se encontraba en un bosque y veía unos seres raros. Se encontró con Emiliano y le preguntó sobre las terapias alternativas. El doctor le dio el nombre de una sustancia muy fuerte que podría ser causante de sus alucinaciones. Intentaron con musicoterapia y el paciente despertó más lucido y dijo que los demonios se habían ido, además le dijo a Lucía que ella había visto a los demonios lo cual ella estaba sorprendida.

Mariana le dijo a Lucía que nunca le importó Enrique; Lu le dijo que entendía lo que pasaba y que no tenía que desquitarse con ella así que se fue. Carlos se quedó pensando en lo que Enrique le dijo en sus últimas pláticas; por su lado, Mariana también lo recordó sobre sus últimas charlas.