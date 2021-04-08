- 38 años.

- LOCUTOR Y CONDUCTOR.

- Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESM CEM, arrancó su carrera profesional como comentarista deportivo en Grupo ACIR donde por 8 años condujo los noticieros Panorama Informativo y Espacio Deportivo.

- En su faceta como comentarista deportivo trabajó como columnista y videoblogger en Mediotiempo.com. Fue reportero oficial de la Selección Mexicana y cubrió los Juegos Olímpicos en Beijing 2008.

- En 2013 su carrera dio un giro convirtiéndose en locutor musical para la estación 106.5 Mix, donde por 2 años y medio condujo el morning show y por más de 4 años tuvo a su cargo el show nocturno.

- Por su influencia en redes sociales ha llegado a ser trending topic y ha trabajado con marcas como Timberland, Zoe Water, Sony (marca que lo envió como embajador al Mundial Brasil 2014), Telmex, Toyota, Intel, Chevrolet, Halls, McDonalds, Uber, Baraima, entre otras.

- Ha sido conductor de eventos de moda, deporte, música, también conferencista y durante 4 años hizo Stand Up Comedy.

- Fue host oficial de la primera temporada de Mixer Latinoamérica, plataforma de streaming de videojugadores de Microsoft.

- Por más de 4 años condujo el show de entrevistas de 88.9 Noticias, conversando con las máximas figuras del deporte, espectáculo, música, televisión y arte.

- Fue conductor de la cuarta temporada del programa Game Central en la señal de Azteca 7, mismo que se enfoca en cultura pop y videojuegos.

- Actualmente conduce el espacio radiofónico y en streaming Índigo Noticias 2.