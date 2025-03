Carmen Campuzano abre su corazón y habla como nunca de sus adicciones del pasado

Carmen Campuzano lleva más de 10 años sobria y limpia; sin embargo, recientemente habló como nunca antes sobre su adicción al alcohol y la cocaína, esto en una reciente entrevista con el periodista Alberto Peláez.

¿Cómo sacó fuerzas para volver a ser Carmen Campuzano? La modelo declaró que las fuerzas las sacó de “rendirme con humildad, de no seguirme peleando, de no seguir viviendo en la estu… absoluta de seguirme dando esos permisos que me estaban destruyendo”.

Te puede interesar: Salen a la luz audios donde se asegura que Marianne “N” grabó a Valentina Gilabert después de atacarla

Carmen Campuzano fue separada de sus hijas debido a las adicciones que padecía [VIDEO] Carmen Campuzano envía fuerte mensaje a Imelda Tuñón, ya que ella padeció la misma situación hace años y aceptó que tenía un problema con sustancias ilícitas.

“Yo y cualquier ser humano que esté inmerso en las adicciones solamente va a enfretar esa enfermedad y esa problemática cuando eres honesto”, recalcó la modelo, y agregó que actualmente no se da ningún permiso para nada.

¿Carmen Campuzano se cansó de causar lástimas?

“Me harté de vivir mal, me harté de la lástima de la gente, me harté de verme en el espejo y ver la sombra de Carmen. Me harté de que mi palabra no tuviera el valor que hoy tiene y que siempre tuvo, pero cuando eres el adicto o la adicta tienes muchas pérdidas en tu ser, no nada más en tu entorno, en pérdidas familiares, en pérdidas de cariño, en pérdidas de afecto, sino tu valía en tu palabra, pues porque el adicto es manipulador, entonces esa credibilidad se pierde”, agregó Carmen Campuzano, quien dijo que ahora ya se respeta y pone límites en su vida.

¿Qué fue lo que más perdió Carmen Campuzano?

La modelo declaró que en el proceso de adicción a sus hijos les quitó tanto: “les quité a su mamá, les quité mi ternura, mi amor, y aún con el paso del tiempo y por mucho que yo he trabajado todo esto y he crecido mucho en esto, bueno pues, tengo mucho que trabajar en ese sentido porque estoy consciente de la ausencia de mi presencia en muchos años de su vida. Por eso yo digo, les deseo toda la felicidad para ellos, solo eso”.

Te puede interesar: Carmen Campuzano fue separada de sus hijas debido a las adicciones que padecía

¿Con qué sueña Carmen Campuzano?

La también actriz dijo que sueña con muchas cosas, pero lo que más quiere es ayudar a personas que tienen adicciones y ella desea seguir aprendiendo nuevas cosas, viajar y disfrutar de sí misma.

¿Carmen Campuzano estuvo al borde de la muerte?

Recordemos que, hace unos días, la modelo declaró a Ventaneando lo siguiente: “yo creo que 2 o 3 veces sí tuve situaciones muy, muy complejas hasta que de verdad me derroté, ya no me gustaba ser una sombra. Le pedí a Dios que me devolviera las virtudes que me dio al nacer como a ti, como a cualquier persona porque a todos nos da nuestro kit de virtudes. Viví de la forma más miserable que ustedes conocieron”.