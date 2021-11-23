Carmen Salinas recibe apoyo de polémico actor tras caer en coma.

El pasado viernes, Carmen Plascencia y Gustavo Briones, nieta y sobrino de Carmen Salinas, ofrecieron el reporte médico sobre la salud de la querida actriz, confirmando el pronóstico del neurólogo Erwin Chiquete, al que este programa consultó.

Estamos en el día nueve del incidente con mi abuelita. Ella sigue estable, quiere decir que es un cuerpo sano que está resistiendo, pero en una situación que sigue siendo hemorragia cerebral. Me dijo mi hermana que había ido un neurólogo a Ventaneando y lo que él dijo, es lo que nos habían dicho

La nieta de Carmelita asegura que el estado de salud continúa siendo el mismo.

Esto es algo que lleva mucho tiempo y siempre está latente el riesgo. Hay estabilidad y está bien dentro de su gravedad, son los datos que tenemos

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Carmen Salinas recibe ayuda de la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, no quita el dedo del renglón para ver sana y salva a su abuelita.

El proceso para que despierte es muy largo. Si cabe la posibilidad de que ella despierte, sería dentro de mucho tiempo, incluso nosotros regresamos a nuestras vidas laborales, pero no dejamos de estar al pie del cañón con ella

Y confirmaron que la ANDA los ha estado apoyando con los gastos del hospital.

“Sí, el señor Jesús Ochoa se comunicó conmigo y me dijo que está con nosotros. La ANDA se está haciendo cargo de aquí del hospital”, expresó Gustavo Briones a la prensa mexicana.

Será hasta hoy lunes cuando la familia reanude el informe sobre el estado de salud de la actriz.

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