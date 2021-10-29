Esta casa del terror ofrece 400 mil pesos si terminas el recorrido. (VIDEO)

Si quieres vivir la experiencia de McKamey Manor, la casa del terror más terrorífica, tienes que cumplir con una larga lista de requisitos; podrías ser el afortunado ganador de 400 mil pesos, siempre y cuando termines el recorrido.

Se trata de una de las experiencias más espeluznantes del mundo, pues aseguran que es tan extrema que nadie ha logrado llegar hasta el final.

En esta casa del terror hay tortura, persecución y secuestro, además quienes se atreven a entrar son obligados a comer insectos o son ahogados bajo el agua o con bolsas de plástico.

El recorrido siniestro dura seis horas si lo completas, los participantes son filmados en cada momento y los videos se publican en línea. El creador de esta particular experiencia es Russ McKamey, quien advierte en el sitio web que "la casa da lo que ofrece, un campo de entrenamiento para el terror de la supervivencia."

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Los requisitos para ir a McKamey Manor

Las personas que quieran vivir la experiencia, deben acreditar un examen deportivo y llevar un comprobante médico con el que demuestren estar preparados para vivir la experiencia; seguro médico, dar negativo a un examen antidoping y firmar un listado de cláusulas de 40 páginas.

Para poder entrar también es necesario llevar un costal con 23 kilos de comida para perro, que el propietario dona a un refugio de animales, según Harper’s Bazaar.

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