Reciben 200 mil pesos y un viaje de regalo de su jefa. (VIDEO)

Sara Blakely, CEO y fundadora de la empresa SPANX, dedicada a la fabricación de ropa interior en Estados Unidos, se viralizó en las redes sociales tras regalar un maravilloso obsequio a sus empleados.

La mujer regaló a cada uno de los trabajadores dos boletos de avión de primera clase para viajar a cualquier parte del mundo, además de 200 mil pesos para gastarlos en sus vacaciones.

Sara publicó el video de la sorpresa en todas sus redes sociales, donde dio a conocer la noticia con un emotivo discurso de empoderamiento femenino que la hizo soltar algunas lágrimas.

Todos se rieron de mí, pero yo siempre creí en nuestra misión. Para celebrar, regalaremos a todos los empleados de SPANX, dos boletos de avión de primera clase para ir a cualquier parte del mundo y 200 mil pesos para disfrutar en el viaje

La jefa agradeció a todos sus trabajadores por el esfuerzo y por llevar la empresa SPANX a la cúspide del éxito.

Fue un anuncio emotivo, lleno de lágrimas de felicidad, al reconocer lo lejos que hemos llegado. ¡Realmente quiero que cada empleado celebre este momento a su manera y cree un recuerdo que les dure toda la vida!

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Regalo de Sara Blakely se viraliza en internet

Llamó la atención que las empleadas y empleados de SPANX rompieron en llanto tras escuchar el regalo que preparó su jefa.

Entre lágrimas, los trabajadores confesaron que viajarán a África, Bora Bora, Japón, Suecia y otros países de sus sueños.

El video del regalo de Sara Blakely cuenta con 1.4 millones de reproducciones en aumento, además de las emotivas reacciones de los internautas.

“¡Esto es increíble!”, “¡Me inspiraste!”, “Esto es un acto de bondad” y “¿Dónde hay más jefas así?”, fueron algunos comentarios que realizaron miles de personas conmocionadas.

El obsequio de la jefa ocurrió durante una fiesta, donde se anunció la expansión de la empresa gracias a su éxito en ventas durante 21 años.

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