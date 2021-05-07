César Bono explota tras rumores sobre su separación.

César Bono se molesta con la prensa por sus propias declaraciones.

César Bono se molestó con la prensa por informar que su separación se dio por violencia verbal. El actor culpó a los medios de comunicación de maquillar la versión sobre su divorcio con Paty Castro y reiteró que los verdaderos motivos de su separación se deben a que ahora vive muy lejos de su trabajo.

Maquillar sus declaraciones que se debió a violencia verbal, hay cosas que rompen y el parcharlas puede dar cosas muy peligrosas, no se pude disfrazar, después de la violencia verbal viene la física

Lo anterior fue dicho por el histrión en alguna ocasión anterior, pero esta vez aseguró que esas declaraciones no eran ciertas y los medios habían malinterpretado todo.

Nunca hubo violencia, no es cierto, miren uno habla, me editan y ustedes oyen otras cosas, yo lo único que dije es que me iba a cambiar a un lugar cercano a mi trabajo

Te puede interesar: ¿Por qué Angélica Vale tiene sobrepeso? La actriz lo revela.

César Bono confesó por qué se separó de Paty Castro

César Bono admitió que le resultaba mucho mejor estar en Coyoacán que en La Herradura e incluso agradeció a su exmujer por los hijos que tuvo con ella.

Gracias Patricia por dos hijos que me diste a los cuales adoro con toda mi alma, muchas gracias

No hablen de tonterías, si haces una encuesta en la calle serías el único preocupado amigo, abusados amigos, a nadie le importa si hubo violencia entre Patricia y César, solo a ti

Por otro lado, Patricia Castro emitió un comunicado sobre su separación con César Bono, donde desmintió que hubiera violencia.

También podría interesarte: Ari Borovoy responde a demanda de exintegrantes de LemonGrass.