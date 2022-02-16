Sufre la peor decepción después de que su novia le tiró su regalo y se fue con otro.

Las redes sociales se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, pues en muchas ocasiones nos regalan historias que pasan de la ficción a la realidad, lográndonos sacar una sonrisa o una lágrima.

Te puede interesar: Descubre a su esposo recostado en la playa con su amante. (VIDEO)

La triste historia de este 14 de febrero

Por medio de las redes sociales se ha revelado un video en donde se puede ver el momento exacto en que una novia deja a su pareja con el regalo en las manos, todo para poder irse con otro hombre.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Tehuacán, Puebla. En la grabación se puede observar que la pareja camina con toda normalidad, con los regalos que se dieron, pero al llegar a un cruce la joven se detiene para hablar con el hombre.

Momentos después, se puede ver a la mujer haciendo una llamada y caminando sobre una de las calles, pero después de un tiempo regresa al lugar donde le rompió el corazón a su pareja, todo para subirse a un carro que pasó por ella.

¿POR QUÉ SON ASÍ? 🥺💔



En pleno #14DeFebrero esta chica deja a su pareja y se va con otro en #Tehuacán, #Puebla, hasta su globo que le regalaron dejó tirado sobre la banqueta; se despidió el otro chico pero esperó a que un auto llegara por ella para irse con él. pic.twitter.com/lSHF7EL2fT — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) February 15, 2022

La escena más cruel que fue captada en video fue cuando la joven tiró los regalos que le había dado su pareja para poder subirse con toda tranquilidad al carro que pasó por ella.

Lo que la joven no sabía, es que todo quedó grabado en video y en pocos minutos se convirtió en tendencia en las redes sociales.

También te puede interesar: Olvida su idioma nativo tras cirugía en la rodilla, empieza a hablar en inglés.

Sin duda, mientras unos tratan de entregar lo mejor de ellos en una relación, existen otras personas que no les importa ir por la vida rompiendo corazones y destruyendo las ilusiones de los demás; lo más triste de todo es que al parecer todo sucedió este 14 de febrero.

