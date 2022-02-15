Descubre a su esposo recostado en la playa con su amante. (VIDEO)

Inesperadamente, una mujer descubrió que su esposo le era infiel cuando estaba recostado tranquilamente en la playa con su amante.

La infidelidad es algo que no muchos esperan y mucho menos perdonan; no obstante esta mujer descubrió que su pareja le era infiel ni más ni menos que con su secretaria, con quien estaba muy romántico en el mar en pleno horario laboral.

El video se filtró en redes sociales, donde se hizo viral y los cibernautas reaccionaron con miles de mensajes.

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José se vuelve viral en internet

Lo que pudo ser un día tranquilo y discreto en la playa, terminó siendo un video viral en donde se exhibió a José y a su secretaria.

El visual fue compartido en TikTok, ya que un usuario captó el momento exacto en que la mujer descubrió la infidelidad de su marido.

Según el clip, la mujer encontró a su marido acostado en la playa mientras abrazaba a una mujer. “José, José, ¿qué haces aquí?, ¿este es tu trabajo?”, cuestionó.

El esposo le dijo que no grabara, mientras su amante se tapó el rostro ante el vergonzoso descubrimiento. “Lindo tu trabajo, mi amor. Perfecto tu trabajo”, le dice su mujer mientras le aplaude.

En un segundo video la esposa le cuestiona a la amante: “Oye, ¿tú sabes que él tiene mujer y tiene hijos?”. Ella le dio un "sí " por respuesta mientras la mujer le respondió: “Valórate, mujer, respétate”.

“Estoy cansada, estoy cansada de hacer esto por nuestros hijos”, le dijo la mujer a su esposo, quien se excusó diciendo que "era una amiga y una compañera de trabajo”.

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