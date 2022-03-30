Chantal Andere y Juan Torres revelan los detalles de su nueva obra de teatro.

Chantal Andere y Juan Torres estuvieron en el foro de Ventaneando para revelarnos detalles sobre su nueva obra de teatro Te amo, eres perfecto, ahora cambia.

Yo estoy muy feliz, yo cuando terminé una novela hace poquito, dije ‘voy a descansar, necesito descansar’, mi esposo me dijo ‘sí, deberías descansar un poco’ y de repente suena mi celular y vi que era Juan Torres, el corazón me comenzó a palpitar

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Desde ahí supe que lo que me fuese a proponer me iba a fascinar y de entrada era volver al teatro, con todo lo que hemos estado viviendo. Yo pensaba mucho en mi soledad en mi casa, cuando voy a volver hacer lo que más me gusta en la vida, que es teatro musical y otra vez aquí

Juan Torres reveló que para la obra en la primera persona que pensó fue en Chantal Andere, quien pensó era ideal para el trabajo.

Lo primero que hice es hablarle a Chantal y, la verdad es que hicimos un trabajo padrísimo, toda la gente tiene que venir a verlo porque está increíble. No lo quiero decir yo como productor sino porque como espectador lo gozamos mucho, nosotros nos divertimos muchísimo

El gran reto de Chantal Andere en su nueva obra de teatro

Chantal Andere nos revela que es su gran reto, pues tiene que hacer varios papeles en la misma obra de teatro.

Yo hago 13 personajes, somos 4 actores en escena, dos hombres, dos mujeres. Lolita Cortés, Federico Di Lorenzo, Efraín Berrios, Carracosta y Dulce que alternan funciones, pero es muy demandante, uno pensaría que porque no hay 20 actores en escena es una cosita ahí nada más. Esto está rudísimo, divertidísimo porque, además, en mi caso muy particular, a cada personaje le cambio la voz

La fecha de estreno de la nueva producción que comparten Chantal Andere y Juan Torres es este viernes en el Teatro Hidalgo.

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