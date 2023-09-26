Charly López destapa que Sergio Mayer amenazó con demandar por “Garibaldi”

Sergio Mayer intentó intimidar a los integrantes del grupo ‘GB5’, si se atrevían a presentarse en concierto usando el nombre de ‘Garibaldi’, pues no solo asegura que los derechos del famoso grupo le pertenecen a una televisora, sino que amenazó con demandar a la Arena Ciudad de México, donde este viernes se presentarán como parte del elenco del 90’s Pop Tour. Es Charly López, quien destapa las maniobras del actor y cantante.

Saliendo de la casa, habló para demandar a la Arena si nos subían como ‘Garibaldi’ a nosotros. Cuando se estaba formando ‘GB5’, era mucho antes de que existiera el reality, cuando entra Sergio a la casa, nosotros seguimos trabajando para juntarnos y para todo esto

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De que él tiene el nombre, dice que somos sus hermanitos, pero a los hermanitos nos meten una puñalada por detrás, porque metió una demanda a la Arena Ciudad de México si nos íbamos con el nombre de ‘Garibaldi’, creo que eso la gente no lo sabe y nosotros no hemos querido decir absolutamente nada. Lo que menos queremos, es tener broncas, ni con la televisora, ni con nadie, lo que es cierto, es que el nombre de ‘Garibaldi’ no lo tiene ni la televisora, ni Sergio, ni nosotros, ni nadie, el nombre está ahí, está todavía en el IMPI

Por respeto nosotros, le cambiamos a ‘GB5’, porque Sergio en el momento que salió, en lugar de llamarnos y decirnos ‘oigan, ya salí de la casa ¿qué hacemos?’ Lo primero que hace fue demandar a la Arena Ciudad de México y empezar hacer un complot con la televisora, contra nosotros y nosotros dijimos ‘wow, nunca nos esperamos eso’

¿Qué problema tuvo Katia Llanos con Sergio Mayer?

Katia Llanos, también habló del desencuentro con Mayer, quien decía ser su hermano y amigo, pero quien según cuenta, los fue sacando uno a uno del grupo.

Él dice que era, porque era el productor y es muy exigente, pero la realidad, es que no, sí hubo malos tratos, hubo muchos desacuerdos y él nos fue sacando uno a uno, la realidad, es que nos dio la oportunidad de los que estábamos fuera, ya lo hemos comentado, nos reorganizamos

Me insultó, me dijo que mi nombre no valía nada, que él era más importante, que su nombre era más importante, que por eso él tenía que ganar más

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¿Qué actitud tiene Apio Quijano?

Por cierto que en los ensayos del 90 's Pop Tour, vimos que Apio Quijano no quiso participar en ningún número musical con temas de ‘Garibaldi’, como muestra de lealtad a Mayer con quien compartió en un reality show.