Pati Chapoy amadrinó a Juan Torres por sus 25 años de carrera en el teatro

Juan Torres celebró 25 años de carrera dedicados al teatro y, al término de la función del Mago The Wiz, Pati Chapoy fue la encargada de develar una placa conmemorativa.

Un fuerte aplauso para mi querida Pati Chapoy, por favor, que se escuche fuerte ese aplauso. Gracias, gracias

Felicitaciones a esta maravillosa compañía y el teatro vive, por personas como tú, mi querido Juan, y por todos los que están en el escenario, el teatro va a continuar, porque hay muchas historias para platicar, para comentar, para que todos ustedes realicen lo que más les gusta, que es estar en este escenario y hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo muy bien, vamos a develar esto

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¿Por qué eligió a Pati Chapoy como su madrina?

Juan Torres explicó por qué eligió a Pati para amadrinarlo, en tan especial ocasión.

Escogí a Pati Chapoy, no solamente por la gran líder de comunicación que es, no solo porque al igual que ustedes apoya al teatro siempre, sino porque además, tengo dos anécdotas increíbles con ella

Una de ellas, es que cuando debuté con una obra de teatro que se llamó ‘Yo madre, yo hija’ y que Susana Alexander me dio la patada de la buena suerte, ella estuvo ahí presente en las butacas, nunca se me va a olvidar que estuvo en mi primera vez

Y otra, porque a lo largo del tiempo, desde muy chavito, cuando tenía otro programa en otra televisora, tenía una sección que hablaba de teatro y de la taquilla, de cómo las obras vendían boletos cada semana, entonces me encantaba ver el ‘Taquillometro’ cada semana, y me encantaba, porque veía fragmentos e imágenes de las obras de teatro, entonces, eso me marcó

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El Mago The Wiz, protagonizado por Lucero Mijares, María del Sol, Eugenio Montessoro y un gran elenco, se presenta todos los fines de semana en el Teatro Hidalgo.

