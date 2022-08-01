Chiquis reveló que se deshizo de gente tóxica en su vida.

El radical cambio físico que Chiquis ha tenido en los últimos tiempos es el resultado de una especie de desintoxicación de momentos y personas con las que ha decidido poner distancia.

Te puede interesar: Marie Claire Harp prepara demanda a la revista que la difamó.

Así lo aseguró la propia cantante en exclusiva para Ventaneando.

Yo creo que, llegó un punto de mi vida que dije ‘Ya no puedo con cosas, con gente tóxica que no me de lo que yo doy’, o sea, llega un punto de tu vida que dices ‘Ya, hasta aquí’ y cuando uno se deshace de esas cosas como que te sientes mejor. Yo, siempre me he querido, me caigo muy bien, pero ahora siento como que me amo, me amo y me acepto, más que nada y pues mi música me ha ayudado mucho

La distancia también es con sus familiares.

Pero, tal parece que esa distancia incluye a sus tíos y abuelos maternos pues, al ser cuestionada acerca de la develación de la estrella de su mamá en el paseo de la fama de Hollywood, ni siquiera los mencionó.

Va a ser un día muy importante para nosotros, ya tuvimos una junta hace unos cuantos días, mis hermanos y yo. Y, estábamos platicando, exactamente, de cómo va a hacer todo, tenemos como un año, más o menos, pero sí me encantaría que estuviéramos todos mis hermanos y pues también, los nietos de mi mamá

Y, compartió cómo ha superado las críticas y comparaciones al ser hija de La Diva de la Banda.

Lo más importante es oídos sordos y mantenerte enfocada, no preocuparnos por el qué dirán

Chiquis habló de las complicaciones que ha tenido para ganarse un lugar.

Más tarde, tras su paso por el escenario de La Academia de este fin de semana, se rindió tributo a su madre. Chiquis se conmovió al refrendar lo que justamente le ha costado ganarse un lugar en la industria musical.

También te puede interesar: Jorge Medina revela cómo superó su adicción al alcohol.