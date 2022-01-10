FOTOS | Chiquis Rivera dice que empresas de su mamá fueron defraudadas.

Como es costumbre, la dinastía Rivera se ve envuelta en un nuevo escándalo. Ahora ha sido Chiquis Rivera quien dio la nota más escandalosa de los primeros días del año.

Luego de que el pasado 4 de enero, Jacqie Rivera se convirtió en la directora ejecutiva de las empresas Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion que dejó la ‘Diva de la Banda’ tras su fallecimiento, Jacqie lanzó su primer comunicado como CEO revelando que los resultados de la auditoría que se realizó, no existe rastro de algún delito como apropiación indebida o robo de fondos, absolviendo así a su tía Rosie, quien dirigía el legado de la ‘Gran Señora’.

Ante estas declaraciones, la hija mayor de Jenni, Chiquis Rivera desmintió a su propia hermana y aseguró en un en vivo a través de su cuenta de Instagram que sus tíos Rosie y Juan Rivera, sabían que una persona cercana a ellos realizó un robo a Jenni Rivera Fashion y lo ocultaron.

