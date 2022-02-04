FOTOS | Chiquis Rivera deja ver que se casó con Lorenzo Méndez por compromiso.

Chiquis Rivera ha dado mucho de qué hablar después de que confesó en entrevista con una revista de Estados Unidos los motivos que la llevaron a contraer matrimonio con Lorenzo Méndez.

De acuerdo con la hija de Jenni Rivera, cuando se comprometió con el también cantante de Regional Mexicano estaba realmente ilusionada, se compró un hermoso vestido de novia, eligió un salón hermoso para celebrar su unión matrimonial, organizó la llegada de los invitados y hasta eligió la música que se iba a escuchar aquel día.

Sin embargo, días antes de darle el “Sí, acepto” a Lorenzo Méndez, sintió que no era la mejor decisión que había tomado, quería echar todo para atrás, pero no podía hacerlo porque muchas personas querían verla entrar a la iglesia y contraer matrimonio ¡además quería casarte porque le encanta la fiesta!

“Yo sí estaba triste, pero dije ‘me voy a divertir, me encanta la fiesta'”, sin embargo, cuando entró a la iglesia y miró a su prometido sufrió un ataque de ansiedad”, contó.

Tras su declaración queda en claro que Chiquis se casó para disfrutar de la fiesta ¿pero no por amor?

En redes sociales los usuarios no han perdonado las declaraciones de Chiquis Rivera y la han tachado de “hipócrita” por hablar hasta ahora, que se encuentra de romance con otro chico, de lo mal que la pasó al llegar al altar y jurarle amor eterno a Lorenzo Méndez.

Otros usuarios más se han preguntado ¿qué declaración seguirá después de esta?

