Christian Martinoli y Luis García revelaron sus travesuras de la infancia.

Considerados los mejores comentaristas deportivos, Luis García y Christian Martinoli vuelven hacer mancuerna, ahora para el doblaje de la cinta Minions, nace un villano, en la que hacen las voces de dos villanos.

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En entrevista, ambos conductores nos compartieron algunas fechorías que hicieron de pequeños.

En efecto, sí, tenemos esta parte como bipolar, en el tema de que hay gente que le parecemos buenos comentaristas y hay gente que piensa que somos lo mejor que ha generado la televisión deportiva y vivimos muy bien con esa parte y con que es uno de los, digamos, el poco éxito que tenemos tiene que ver con esa situación de A y B

Mi abuela me dijo, me hice popo en el pañal, y empecé a pintar como un tema artístico el cuarto de mi abuela. -Perdón que interrumpa, y me imagino lo que han de haber dicho, no lo voy a decir textual pero cuando vieron la obra dijeron: ‘Esto es una porquería’. -Yo, solamente, más o menos como por hay a los dos años o tres, casi ahogó a una de mis tías que le gustaba tomar siempre un refresco y lo tenía en su buro y yo un día, llegué caminando y estaba echándose una jeta en la tarde y vi que tenía su refresco y dije ‘Debe de tener sed y se lo aventé' y casi se muere, toda pegajosa

Luis García y Christian Martinoli compartieron créditos con Andrés Bustamante.

En este filme, García y Martinoli compartieron créditos con Andrés Bustamante, quien también formó parte de las filas de TV Azteca y le hizo toda clase de maldades a José Ramón Fernández en las transmisiones de esta televisora durante las justas deportivas, como el Hooligan.

Pero, el personaje de Bustamante era el único que se quería desquitar con el comentarista deportivo.

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